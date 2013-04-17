戴姆勒退出航天产业 以29亿美元出售手中EADS股票

路透法兰克福4月17日 - 德国戴姆勒(DAIGn.DE)以约22亿欧元(29亿美元)出售手中剩余的欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA持股，完全退出航天产业；在近13年前戴姆勒协助成立这家空中客车(空中巴士，Airbus)的母公司。

戴姆勒表示，持有6,110万股EADS股票将以每股37欧元出售，落在价格区间的上缘，因国际投资人的买需强劲。

EADS在戴姆勒这次售股行动中买回总额6亿欧元股票。

戴姆勒财务长在一份声明中表示，“售股所得资金将对今年的自由现金流大有裨益，再加上我们继续经营项目的获利，将会支撑我们稳定派发股息的政策。”

0809GMT，戴姆勒股价下跌0.6%至39.26欧元，EADS股价则是大涨4.6%至38.895欧元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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