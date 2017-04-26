戴姆勒调高全年业绩指引 因奔驰轿车销量大增

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透法兰克福4月26日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周三上调了集团业绩指引，现预计今年的息税前获利(EBIT)将大幅上升，因旗下奔驰(Mercedes-Benz)豪华车和运动型车(运动休旅车，SUV)的销售劲增。
“我们对于今年余下时间的表现非常有信心，认为能够实现财务和战略目标。”戴姆勒的首席财务官Bodo Uebber在声明中说道。
戴姆勒在2月曾预计集团的息税前获利仅能实现小幅增长，但奔驰轿车第一季的销量创下纪录，帮助戴姆勒的业绩超越预估。
仅3月一个月，奔驰新款E级轿车的销量就飙升65%。（完）
(编译 高琦 审校 汪红英)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。