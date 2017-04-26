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国际财经 | 2017年 4月 26日 星期三 14:17 BJT

戴姆勒调高全年业绩指引 因奔驰轿车销量大增

路透法兰克福4月26日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周三上调了集团业绩指引，现预计今年的息税前获利(EBIT)将大幅上升，因旗下奔驰(Mercedes-Benz)豪华车和运动型车(运动休旅车，SUV)的销售劲增。

“我们对于今年余下时间的表现非常有信心，认为能够实现财务和战略目标。”戴姆勒的首席财务官Bodo Uebber在声明中说道。

戴姆勒在2月曾预计集团的息税前获利仅能实现小幅增长，但奔驰轿车第一季的销量创下纪录，帮助戴姆勒的业绩超越预估。

仅3月一个月，奔驰新款E级轿车的销量就飙升65%。（完）

(编译 高琦 审校 汪红英)

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