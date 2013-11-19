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中国财经 | 2013年 11月 19日 星期二 17:42 BJT

戴姆勒参股北汽股份 持股比例达12%

路透北京11月19日 - 北汽称将在与戴姆勒的合资制造企业中持股51%，戴姆勒将在双方合资的销售公司中持股51%。

戴姆勒表示，协议已经得到中国中央政府的批准。

2月时，戴姆勒宣布将收购12%北京汽车股权，并在董事会占有两席。(完)

(编译/审校 李婷仪/田建华)

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