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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 17:04 BJT

欧洲个股: 人民网报道中投欲入股戴姆勒,后者股价上涨

路透法兰克福1月7日 - 德国高档汽车及卡车生产商戴姆勒 股价周一上涨,之前中国媒体报道称,中国主权财富基金正考虑入股该公司.

截止0835GMT,戴姆勒股价上涨2.3%,涨幅在德国绩优股指数DAX index 的成分股中位居前三.该股指下跌0.2%.

人民日报网站人民网稍早报道称,中国投资公司将收购戴姆勒4-10%的股份.戴姆勒是梅赛德斯-奔驰等豪华汽车的生产商.

路透无法马上获得戴姆勒对该报道的置评.(完)

(编译 李春喜; 审校 田建华)
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