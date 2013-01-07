欧洲个股: 人民网报道中投欲入股戴姆勒,后者股价上涨

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透法兰克福1月7日 - 德国高档汽车及卡车生产商戴姆勒 股价周一上涨,之前中国媒体报道称,中国主权财富基金正考虑入股该公司.
截止0835GMT,戴姆勒股价上涨2.3%,涨幅在德国绩优股指数DAX index 的成分股中位居前三.该股指下跌0.2%.
人民日报网站人民网稍早报道称,中国投资公司将收购戴姆勒4-10%的股份.戴姆勒是梅赛德斯-奔驰等豪华汽车的生产商.
路透无法马上获得戴姆勒对该报道的置评.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。