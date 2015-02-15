梅赛德斯-奔驰将在日内瓦车展发布新款Pullman

路透法兰克福2月13日 - 戴姆勒将在下月日内瓦车展上发布新款梅赛德斯-奔驰Pullman，这款六座豪华轿车以深受富豪、独裁者及政客喜欢而闻名。

戴姆勒称，新款Pullman为梅赛德斯-奔驰S级车，但轴距比标准版长出整整一米，以容许多一排座位。

最早一款Pullman 600诞生于1963年，是梅赛德斯-奔驰在当年的法兰克福车展上推出的，其车身超过6米，最高时速200公里。

路透去年4月报导称，梅赛德斯-奔驰正在打造一款“元首级”Pullman，而其Pullman防弹车的成本将高达100万美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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