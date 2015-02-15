梅赛德斯-奔驰将在日内瓦车展发布新款Pullman

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福2月13日 - 戴姆勒将在下月日内瓦车展上发布新款梅赛德斯-奔驰Pullman，这款六座豪华轿车以深受富豪、独裁者及政客喜欢而闻名。
戴姆勒称，新款Pullman为梅赛德斯-奔驰S级车，但轴距比标准版长出整整一米，以容许多一排座位。
最早一款Pullman 600诞生于1963年，是梅赛德斯-奔驰在当年的法兰克福车展上推出的，其车身超过6米，最高时速200公里。
路透去年4月报导称，梅赛德斯-奔驰正在打造一款“元首级”Pullman，而其Pullman防弹车的成本将高达100万美元。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.