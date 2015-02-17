戴姆勒称将在中国和德国召回14.9万辆奔驰轿车

中国探索建立一带一路保险监管合作机制 加强区域监管合作--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。
路透法兰克福2月16日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周一称，因安全原因将在中国和德国召回14.9万辆奔驰轿车。
戴姆勒称，公司已经意识到这些车辆发动机舱内的密封条可能会松脱，在极个别情况下会与热组件接触。
戴姆勒称，公司准备用四个支架将密封条进行固定，整个过程需要15分钟左右的时间，免费为车主提供。
该公司称，中国受影响车辆为12.7万辆E级和CLS级汽车，德国受影响车辆为2.2万辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。
路透北京5月5日 - 针对欧盟委员会对中国产热轧板卷反补贴案做出的终裁披露，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国强烈质疑欧委会裁决的正当性，并敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。
路透香港5月5日 - 据汤森路透旗下IFR周五报导，广州农村商业银行股份有限公司计划下周为其高至10亿美元的香港IPO（首次公开发售）展开预先推介。