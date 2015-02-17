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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 10:58 BJT

汽车产业：戴姆勒称将在中国和德国召回14.9万辆奔驰轿车

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福2月16日 - 戴姆勒 周一称，因安全原因将在中国和德国召回14.9万辆奔驰轿车。

戴姆勒称，公司已经意识到这些车辆发动机舱内的密封条可能会松脱，在极个别情况下会与热组件接触。

戴姆勒称，公司准备用四个支架将密封条进行固定，整个过程需要15分钟左右的时间，免费为车主提供。

该公司称，中国受影响车辆为12.7万辆E级和CLS级汽车，德国受影响车辆为2.2万辆。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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