汽车产业：戴姆勒和日产将在墨西哥联手投13.6亿美元生产小型豪华车

在墨西哥生产汽车，奔驰和英菲尼迪可以在美国出售并避免外汇和关税成本。墨西哥的劳动力成本也低于德国、日本和美国。

雷诺-日产的首席执行官戈恩表示，“在墨西哥阿瓜斯卡连特斯共同开发和生产高端紧凑型汽车，是雷诺-日产与戴姆勒最大的合作项目之一。”

当问及最终是否会在奔驰的欧洲工厂生产英菲尼迪汽车时，Ghosn称，“没有这个必要。”

记者问戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche是否考虑完全合并时，他说，“合作很成功，就是因为这不是合并。”

工厂预计到2021年达到满产，届时将创造近5,700个岗位，零件供应商和相关企业也将创造1万个岗位。(完)