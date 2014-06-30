汽车产业：戴姆勒和日产将在墨西哥联手投13.6亿美元生产小型豪华车

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
在墨西哥生产汽车，奔驰和英菲尼迪可以在美国出售并避免外汇和关税成本。墨西哥的劳动力成本也低于德国、日本和美国。
雷诺-日产的首席执行官戈恩表示，“在墨西哥阿瓜斯卡连特斯共同开发和生产高端紧凑型汽车，是雷诺-日产与戴姆勒最大的合作项目之一。”
当问及最终是否会在奔驰的欧洲工厂生产英菲尼迪汽车时，Ghosn称，“没有这个必要。”
记者问戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche是否考虑完全合并时，他说，“合作很成功，就是因为这不是合并。”
工厂预计到2021年达到满产，届时将创造近5,700个岗位，零件供应商和相关企业也将创造1万个岗位。(完)
(编译 李爽/李春喜 审校 徐文焰/郑茵)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200