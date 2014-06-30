戴姆勒和日产将在墨西哥联手投13.6亿美元生产小型豪华车

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透法兰克福/巴黎6月27日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)和日产汽车(7201.T)周五表示，两家公司正联合投资13.6亿美元在墨西哥研发小型豪华车并建立一家工厂，此举将加深奔驰和英菲尼迪品牌的合作。
两家公司表示，他们将在墨西哥中部Aguascalientes建设一座年产能30万辆汽车的工厂，日产已在这里投资20亿美元建立了一家综合工厂。
两家公司称，新工厂将在2017年首先投产英菲尼迪汽车，奔驰将于次年投产。双方并计划将该厂出产汽车销往全球。
两家公司未具体说明在墨西哥生产哪款汽车。但消息人士对路透表示，该工厂将生产三款英菲尼迪车型，包括一款四门轿车(sedan)、一款两门轿车(Coupe)和一款紧凑型跨界车型，后者可能取代尺寸略大的QX50。奔驰计划至少生产三款相应车型，包括根据新的联合汽车架构生产的跨界车型。
两家公司各出资50%建设这家工厂后，日产将可以享用已应用于奔驰汽车的零件和技术；戴姆勒将在北美拥有首家工厂来生产小型汽车，作为美国阿拉巴马州万斯组装厂的补充。
在墨西哥生产汽车，奔驰和英菲尼迪可以在美国出售并避免外汇和关税成本。墨西哥的劳动力成本也低于德国、日本和美国。
雷诺-日产的首席执行官戈恩表示，“在墨西哥阿瓜斯卡连特斯共同开发和生产高端紧凑型汽车，是雷诺-日产与戴姆勒最大的合作项目之一。”
当问及最终是否会在奔驰的欧洲工厂生产英菲尼迪汽车时，Ghosn称，“没有这个必要。”
记者问戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche是否考虑完全合并时，他说，“合作很成功，就是因为这不是合并。”
工厂预计到2021年达到满产，届时将创造近5,700个岗位，零件供应商和相关企业也将创造1万个岗位。(完)
(编译 李爽/李春喜 审校 徐文焰/郑茵)
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