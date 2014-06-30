戴姆勒和日产将在墨西哥联手投13.6亿美元生产小型豪华车

路透法兰克福/巴黎6月27日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)和日产汽车(7201.T)周五表示，两家公司正联合投资13.6亿美元在墨西哥研发小型豪华车并建立一家工厂，此举将加深奔驰和英菲尼迪品牌的合作。

两家公司表示，他们将在墨西哥中部Aguascalientes建设一座年产能30万辆汽车的工厂，日产已在这里投资20亿美元建立了一家综合工厂。

两家公司称，新工厂将在2017年首先投产英菲尼迪汽车，奔驰将于次年投产。双方并计划将该厂出产汽车销往全球。

两家公司未具体说明在墨西哥生产哪款汽车。但消息人士对路透表示，该工厂将生产三款英菲尼迪车型，包括一款四门轿车(sedan)、一款两门轿车(Coupe)和一款紧凑型跨界车型，后者可能取代尺寸略大的QX50。奔驰计划至少生产三款相应车型，包括根据新的联合汽车架构生产的跨界车型。

两家公司各出资50%建设这家工厂后，日产将可以享用已应用于奔驰汽车的零件和技术；戴姆勒将在北美拥有首家工厂来生产小型汽车，作为美国阿拉巴马州万斯组装厂的补充。

在墨西哥生产汽车，奔驰和英菲尼迪可以在美国出售并避免外汇和关税成本。墨西哥的劳动力成本也低于德国、日本和美国。

雷诺-日产的首席执行官戈恩表示，“在墨西哥阿瓜斯卡连特斯共同开发和生产高端紧凑型汽车，是雷诺-日产与戴姆勒最大的合作项目之一。”

当问及最终是否会在奔驰的欧洲工厂生产英菲尼迪汽车时，Ghosn称，“没有这个必要。”

记者问戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche是否考虑完全合并时，他说，“合作很成功，就是因为这不是合并。”

工厂预计到2021年达到满产，届时将创造近5,700个岗位，零件供应商和相关企业也将创造1万个岗位。(完)

(编译 李爽/李春喜 审校 徐文焰/郑茵)

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