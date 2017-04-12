版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 12日 星期三 15:20 BJT

戴姆勒第一季获利跳增87% 因新款奔驰轿车销量飙升

路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz) E级轿车销售提振。

该公司周二晚间表示，第一季集团息税前利润(EBIT)跳增87%至40.1亿欧元(42.5亿美元)，高于上年同期的21.5亿欧元。

该公司原本定于4月26日公布季度财报。

分析师表示，在没有具体数据的情况下，难以对上述初步数据进行最终评估。德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Michael Punzet称，“2017年强劲开局支持了我们对戴姆勒的乐观预期”。

奔驰轿车部门第一季EBIT大增60%至22.3亿欧元，营收增长15%，销售利润率达9.8%。

奔驰E级轿车3月份的销量增加65%。

卡车部门的EBIT增长29%至6.68亿欧元。

该公司在3月底称，预计奔驰轿车部门第一季销量将创下纪录。(完)

(编译 汪红英；审校 刘秀红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐