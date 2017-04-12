戴姆勒第一季获利跳增87% 因新款奔驰轿车销量飙升

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz) E级轿车销售提振。
该公司周二晚间表示，第一季集团息税前利润(EBIT)跳增87%至40.1亿欧元(42.5亿美元)，高于上年同期的21.5亿欧元。
该公司原本定于4月26日公布季度财报。
分析师表示，在没有具体数据的情况下，难以对上述初步数据进行最终评估。德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Michael Punzet称，“2017年强劲开局支持了我们对戴姆勒的乐观预期”。
奔驰轿车部门第一季EBIT大增60%至22.3亿欧元，营收增长15%，销售利润率达9.8%。
奔驰E级轿车3月份的销量增加65%。
卡车部门的EBIT增长29%至6.68亿欧元。
该公司在3月底称，预计奔驰轿车部门第一季销量将创下纪录。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红)
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