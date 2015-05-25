戴姆勒与高通合作研发无线充电技术

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福5月23日 - 戴姆勒 周六宣布与高通 携手合作，研发车内手机无线充电及电动汽车无线充电技术。
两家公司在联合声明中称，他们正在评估电动汽车及插入式混合动力电动汽车无线充电技术的应用情况。
两家公司还在研发可让用户在开车时对手机等设备进行无线充电、通过高速3G及4G连接提高车内体验等技术。
“重要的是我们继续走在技术前沿，并且一如既往的向用户提供无与伦比的体验，”戴姆勒负责研发的董事会成员Thomas Weber说。
“正是基于这样的理念，我们渴望与像高通这样的国际领先科技企业携手探讨未来可能的合作领域，”Weber在声明中说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。