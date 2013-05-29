奔驰因安全气囊隐患召回逾6,000辆A级车

戴姆勒周二称，单在德国就有约6,000辆车受到影响，此外其他市场受影响车辆数量尚不确定。

戴姆勒发言人谈到此次召回时称：“该车型去年9月在德国推出，在其他欧洲市场的推出时机要晚得多，所以整体召回数量（比6,000辆）高不了多少。”