奔驰因安全气囊隐患召回逾6,000辆A级车

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透柏林5月28日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)正召回逾6,000辆梅赛德斯-奔驰A级掀背车（Hatchback），因乘客座位安全气囊存在隐患。
戴姆勒周二称，单在德国就有约6,000辆车受到影响，此外其他市场受影响车辆数量尚不确定。
戴姆勒发言人谈到此次召回时称：“该车型去年9月在德国推出，在其他欧洲市场的推出时机要晚得多，所以整体召回数量（比6,000辆）高不了多少。”
他称，由于气囊缺陷，可能某些时候在发生事故时气囊不能正确启动。他补充道，迄今未有客户因该缺陷受到伤害。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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