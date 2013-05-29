版本:
中国
国际财经 | 2013年 5月 29日 星期三 09:41 BJT

奔驰因安全气囊隐患召回逾6,000辆A级车

路透柏林5月28日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)正召回逾6,000辆梅赛德斯-奔驰A级掀背车（Hatchback），因乘客座位安全气囊存在隐患。

戴姆勒周二称，单在德国就有约6,000辆车受到影响，此外其他市场受影响车辆数量尚不确定。

戴姆勒发言人谈到此次召回时称：“该车型去年9月在德国推出，在其他欧洲市场的推出时机要晚得多，所以整体召回数量（比6,000辆）高不了多少。”

他称，由于气囊缺陷，可能某些时候在发生事故时气囊不能正确启动。他补充道，迄今未有客户因该缺陷受到伤害。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐