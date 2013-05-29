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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 10:20 BJT

欧洲个股：奔驰因安全气囊隐患召回逾6,000辆A级车

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林5月28日 - 戴姆勒 正召回逾6,000辆梅赛德斯-奔驰A级掀背车（Hatchback），因乘客座位安全气囊存在隐患。

戴姆勒周二称，单在德国就有约6,000辆车受到影响，此外其他市场受影响车辆数量尚不确定。

戴姆勒发言人谈到此次召回时称：“该车型去年9月在德国推出，在其他欧洲市场的推出时机要晚得多，所以整体召回数量（比6,000辆）高不了多少。”

他称，由于气囊缺陷，可能某些时候在发生事故时气囊不能正确启动。他补充道，迄今未有客户因该缺陷受到伤害。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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