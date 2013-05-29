欧洲个股：奔驰因安全气囊隐患召回逾6,000辆A级车

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林5月28日 - 戴姆勒 正召回逾6,000辆梅赛德斯-奔驰A级掀背车（Hatchback），因乘客座位安全气囊存在隐患。
戴姆勒周二称，单在德国就有约6,000辆车受到影响，此外其他市场受影响车辆数量尚不确定。
戴姆勒发言人谈到此次召回时称：“该车型去年9月在德国推出，在其他欧洲市场的推出时机要晚得多，所以整体召回数量（比6,000辆）高不了多少。”
他称，由于气囊缺陷，可能某些时候在发生事故时气囊不能正确启动。他补充道，迄今未有客户因该缺陷受到伤害。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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