戴姆勒第三季营业利润增长 受乘用车获利上升提振

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月21日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)第三季营业利润增长，因乘用车业务获利上升，抵消了卡车需求下降的影响，帮助集团维持对全年获利将小幅增长的预估不变。
截至9月的三个月，经特殊项目调整后的息税前利润(EBIT)增至40.1亿欧元(43.7亿美元)，高于路透调查预估的38亿欧元。
该公司还称，奔驰轿车的销售利润率增长11.4%，上年同期为增长10.4%，得益于新款E级轿车的销售。
戴姆勒仍预计，集团全年经调整的EBIT将略高于2015年水平。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。