戴姆勒第三季营业利润增长 受乘用车获利上升提振

路透法兰克福10月21日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)第三季营业利润增长，因乘用车业务获利上升，抵消了卡车需求下降的影响，帮助集团维持对全年获利将小幅增长的预估不变。

截至9月的三个月，经特殊项目调整后的息税前利润(EBIT)增至40.1亿欧元(43.7亿美元)，高于路透调查预估的38亿欧元。

该公司还称，奔驰轿车的销售利润率增长11.4%，上年同期为增长10.4%，得益于新款E级轿车的销售。

戴姆勒仍预计，集团全年经调整的EBIT将略高于2015年水平。(完)