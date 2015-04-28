更正-更新版 1-欧股业绩：戴姆勒第一季营业利润激增41%，奔驰销量创纪录

(更正：因译文有误，内文第五段改为“降本增效”计划，非“节能项目”；倒数第三段应为“息税前利润(EBIT)”非“未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)”)

路透柏林4月28日 - 德国汽车商戴姆勒 周二公布第一季营业利润大增41%，受助于奔驰新车上市和销量创纪录。

戴姆勒经调整的整体集团息税前利润(EBIT)跳增至29.3亿欧元(31.9亿美元)，高于路透调查分析师预估的26.5亿欧元。

持续经营业务的销售利润率为9.2%，上年同期为7%，受乘用车销售数量创纪录高位提振。

戴姆勒称，上月在欧洲、中国和美国的交货量创纪录高位，第一季乘用车销售量上升至459,708辆，较上年最高值高出18%。

“我们的增长策略、产品攻势和降本增效计划都取得了回报，”首席执行官(CEO)Dieter Zetsche表示。“我们取得了很大进展，对未来更有信心，目标是取得更好的业绩。”

戴姆勒重申，预计今年营收、EBIT和持续运营业务的单位销量将实现大幅增长。

分析师称，在最近和即将发布车型的推动下，预计该公司的销售势头将会持续。今年奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)品牌将推出一系列SUV车型，包括全新的双门GLE，以及替代GLK紧凑型SUV的GLC。

随着戴姆勒销售最好的C级新款轿车在各地展开销售，奔驰部门经调整的整体EBIT升至17.9亿欧元，高于路透调查分析师预估的16.3亿。

戴姆勒是德国三大高档车生产商中最先公布业绩的，部分分析师担忧，中国经济增长放缓可能抑制近年来的一个主要需求来源。

竞争对手宝马 和奥迪 将在下周公布业绩。(完)