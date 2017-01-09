奔驰料超越宝马 荣登高端车销量榜首

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透德国斯图加特1月9日 - 奔驰(Mercedes-Benz)料能提前四年实现目标，荣登高端车制造商榜首。没想到，奔驰是在放弃追求市场份额、专心制造广受消费者喜爱的时尚高科技汽车后，才得以实现这个目标。
戴姆勒周日称，2016年销售了208万辆奔驰品牌车，宝马料难以超越。宝马自2005年以来一直蝉联高端车销量冠军，定于周一公布其年度销量。
戴姆勒称，2016年包括Smart的销量为223万辆。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。