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国际财经 | 2017年 1月 9日 星期一 11:07 BJT

奔驰料超越宝马 荣登高端车销量榜首

路透德国斯图加特1月9日 - 奔驰(Mercedes-Benz)料能提前四年实现目标，荣登高端车制造商榜首。没想到，奔驰是在放弃追求市场份额、专心制造广受消费者喜爱的时尚高科技汽车后，才得以实现这个目标。

戴姆勒周日称，2016年销售了208万辆奔驰品牌车，宝马料难以超越。宝马自2005年以来一直蝉联高端车销量冠军，定于周一公布其年度销量。

戴姆勒称，2016年包括Smart的销量为223万辆。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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