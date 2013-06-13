戴姆勒CEO称欧中贸易争端不会波及汽车业

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透德国辛德尔芬根6月12日 - 德国豪华车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)首席执行官蔡澈（Dieter Zetsche）周三称，该公司认为欧盟和中国目前的贸易争端不会升级到将矛头对准汽车。
欧洲汽车制造商协会上周五曾表示，中国或对该国车商有关欧盟原产豪华车的投诉展开调查，并致使中欧围绕太阳能面板的贸易争端升级。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。