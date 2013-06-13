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国际财经 | 2013年 6月 13日 星期四 13:54 BJT

戴姆勒CEO称欧中贸易争端不会波及汽车业

路透德国辛德尔芬根6月12日 - 德国豪华车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)首席执行官蔡澈（Dieter Zetsche）周三称，该公司认为欧盟和中国目前的贸易争端不会升级到将矛头对准汽车。

欧洲汽车制造商协会上周五曾表示，中国或对该国车商有关欧盟原产豪华车的投诉展开调查，并致使中欧围绕太阳能面板的贸易争端升级。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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