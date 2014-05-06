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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:59 BJT

欧洲个股：戴姆勒称，4月奔驰汽车销售量增长14.2%

路透法兰克福5月6日 - 戴姆勒 周二表示，4月奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)乘用车销售量增长14.2%，至133,077辆，得益于新推出的C级和GLA紧凑型越野车。

在GLA车型上市之际，欧洲的需求增长了10.3%，美国增长了9.5%，包括香港在内的中国市场销售量增长了38.2%。

包括GLA车型、A级和B级在内的紧凑型车销售量增长20.3%，运动型多功能车(运动休旅车/SUV)销售量增长了9.1%。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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