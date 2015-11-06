欧洲个股：奔驰汽车10月销售量劲增10.1%，受旺盛的中国需求拉动

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透法兰克福11月6日 - 戴姆勒 旗下的豪华车奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)10月交货量增长10.1%，至155,189辆，受中国销售激增42.9%拉动。
戴姆勒周五公布，奔驰汽车的10个月销售量增长14.6%，至153万辆。
戴姆勒销售增长之际，对手宝马汽车 和奥迪汽车 在中国市场份额则惨遭流失，因戴姆勒生产的新款紧凑型SUV汽车受到中国中产阶层的欢迎。
奔驰汽车的销售和营销主管Ola Kaellenius表示，今年销售的半数中型GLK SUV汽车都卖给了中国客户。
“我们预计这款汽车的换代款GLC销售甚至会更加强劲，”他在声明中称。
奔驰汽车10月在欧洲销售增长7.8%，在美国市场增长1.3%。(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)