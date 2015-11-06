欧洲个股：奔驰汽车10月销售量劲增10.1%，受旺盛的中国需求拉动

路透法兰克福11月6日 - 戴姆勒 旗下的豪华车奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)10月交货量增长10.1%，至155,189辆，受中国销售激增42.9%拉动。

戴姆勒周五公布，奔驰汽车的10个月销售量增长14.6%，至153万辆。

戴姆勒销售增长之际，对手宝马汽车 和奥迪汽车 在中国市场份额则惨遭流失，因戴姆勒生产的新款紧凑型SUV汽车受到中国中产阶层的欢迎。

奔驰汽车的销售和营销主管Ola Kaellenius表示，今年销售的半数中型GLK SUV汽车都卖给了中国客户。

“我们预计这款汽车的换代款GLC销售甚至会更加强劲，”他在声明中称。

奔驰汽车10月在欧洲销售增长7.8%，在美国市场增长1.3%。(完)