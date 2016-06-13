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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 17:04 BJT

戴姆勒与北京汽车将投资40亿元人民币扩建发动机厂

路透北京6月13日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周一发布公告称，该公司与中国北京汽车股份有限公司(1958.HK)将再投资40亿元人民币(6.08亿美元)，扩建在北京的合资发动机厂。

戴姆勒与北京汽车在中国合资生产梅赛德斯-奔驰品牌汽车。两公司在德国总理默克尔访华期间宣布了这项协议。(完)

(编译 王颖；审校 王洋)

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