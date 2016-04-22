戴姆勒财务长称英国脱欧风险包括欧洲需求下降在内

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透法兰克福4月22日 - 德国轿车和卡车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)的首席财务长Bodo Uebber称，该公司已成立特别工作组，监控英国脱离欧盟的潜在影响。
“我们正在密切监控情况发展。我们预计市场波动性会加剧。短期内将会对英国以及欧洲的国内生产总值(GDP)产生影响，”Uebber在第一季业绩交流电话会上告诉记者。
另外，戴姆勒称，预计全年汇率走势将略偏向利好。该公司此前称，第一季获利受到汇率不利因素的打压。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。