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国际财经 | 2016年 4月 22日 星期五 16:19 BJT

戴姆勒财务长称英国脱欧风险包括欧洲需求下降在内

路透法兰克福4月22日 - 德国轿车和卡车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)的首席财务长Bodo Uebber称，该公司已成立特别工作组，监控英国脱离欧盟的潜在影响。

“我们正在密切监控情况发展。我们预计市场波动性会加剧。短期内将会对英国以及欧洲的国内生产总值(GDP)产生影响，”Uebber在第一季业绩交流电话会上告诉记者。

另外，戴姆勒称，预计全年汇率走势将略偏向利好。该公司此前称，第一季获利受到汇率不利因素的打压。(完)

(编译 刘秀红；审校 汪红英)

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