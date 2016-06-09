焦点：乳价低迷推动行业整合 亚洲并购交易改写全球乳业面貌

路透伦敦/悉尼6月8日 - 乳价低迷，加上亚洲及中东地区对酸奶(优格)及婴儿配方奶等产品的需求持续成长，引发一波并购热潮，正在改写全球乳品产业面貌。

受全球供应过剩影响，牛乳及奶油等乳品原料价格已大跌超过两年，酪农及生产商的财务备受压力，迫使许多业者走上整合之路，追求规模经济。

但在产业的另一头却是截然不同光景，生产酸奶、奶油乳酪及婴儿配方奶等“附加值”产品的企业，因为原料价格下滑，利润随之上升，成为跨国食品企业及私募股权投资者垂涎收购的目标。

举例来说，市场盛传美国可能有好几起乳业相关并购交易出炉，被点名的企业包括WhiteWave Foods(WWAV.N)及Chobani。WhiteWave主要销售高端乳制品及豆奶等乳制品替代产品。希腊风味酸奶生产商Chobani则是已经多次拒绝收购提议，其中包括百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)。

不过并购活动越来越偏重于亚洲、中东和东欧的新兴市场，这些地区的中产阶级不断扩大，刺激了高价乳制品的需求，并带来了绝佳的增长前景。

富国银行分析师John Baumgartner称，从人均消费方面看，乳制品工业是长期内较有吸引力的增长市场之一。

尽管据汤森路透数据，2010年以来全球乳制品行业共有876笔并购交易，总价值573亿美元，但该行业仍然非常零散，存在进一步整合的空间。

据Euromonitor International，前五大生产商--法国达能(Danone)(DANO.PA)、Lactalis、瑞士雀巢(NESN.S)、中国蒙牛乳业(2319.HK)及伊利股份(600887.SS)仅占所有乳制品零售市场的18%。该市场去年价值4,460亿美元。

该行业有一些令人瞩目的大型并购交易，例如雀巢斥资120亿美元收购辉瑞(Pfizer)(PFE.N)婴儿营养业务，及Lactalis获得意大利Parmalat (PLT.MI)控股权。但大多数都是规模较小的补强型并购交易。

**乳品企业受到挤压**

根据联合国乳品价格指数，全球商品市场的乳品价格自2013年以来已几近腰斩，仅过去一年就跌去四分之一。该指数计入牛奶、黄油和乳酪等乳品的价格。

这推动了乳品企业的整合。

“牛奶价格一直压力沉重...总是有提高效率的巨大压力，而这在一定程度上是通过整合以及尽可能地削减成本实现的，”均富会计师事务所(Grant Thornton)食品和饮料部专家Trefor Griffith表示。

价格压力还促使一些财力雄厚的大企业向多元化发展，生产营养酸奶和运动乳品饮料等产品；比如澳洲Murray Goulburn(MGC.AX)和爱尔兰的Glanbia(GL9.I)。

这类生产高利润乳制品(包括婴儿配方奶粉和奶油干酪)的企业正日益成为收购目标，特别是在新兴市场。

**亚洲企业扩张**

与此同时，中国企业希望在新西兰和澳洲这两个全球最大乳品出口国达成收购交易，以获得乳品供应和产业技术。这些中国公司不但想从国内市场的不断成长中受益，也力图在海外扩张业务。

中国最大的奶农企业之一--内蒙古富源牧业上月同意以3亿澳元收购澳洲Burra Foods的79%股份。

“收购的核心目的是希望通过澳洲打入亚洲市场，”荷兰合作银行驻墨尔本的乳品业分析师Michael Harvey称。

中国光明乳业(600597.SS)持有新西兰Synlait乳业公司的40%股份；上海鹏欣集团继2011年收购16家乳牛场后，继续在新西兰扩张。

俄罗斯对西方食品的进口禁令，也让一些亚洲企业利用机会向俄罗斯投资。

分析师和银行业人士预计，只要新兴市场财富增加，未来数年乳业交易就将继续急速增长。

“人们越来越富有，他们添置冰箱后就会购买新鲜牛奶，而后是奶酪和酸奶，进而是价格更贵的酸奶，”一位零售银行业人士称。(完)