欧盟将放弃牛奶产量限制 中国强大需求成救星

路透8月1日（记者 Gus Trompiz/Sarah Young） - 中国企业和游客购买欧洲婴儿奶粉产品让欧洲农户看到了乳制品出口的上升空间，后者后一度曾对欧洲乳制品市场开放存有顾虑。

2008年“三聚氰胺奶粉”事件发生后，中国消费者不再信任本土奶粉，转而购买海外婴儿配方奶粉。爱尔兰正抓住这一商机，增加奶粉产量以消化增加的乳产量。2015年欧盟将放弃长达30年的牛奶产量限制。

在爱尔兰东南部的牧场里，食品集团Glanbia(GL9.I)和一个乳业合作社建立的合资企业Glanbia Ingredients Ireland正在接待潜在的海外买家，推广计划投资1.5亿欧元建设的这家乳制品工厂，这是爱尔兰乳制品行业最大的单笔投资。

中国客户今年的到访显示了中国买家在寻找什么，以及爱尔兰能够提供什么。

“访问农场的时候……他们吃着苹果派并看着奶牛，（一个人）说道，‘如果我能够将这一幕推广给我的消费者，我希望(他们知道)我的牛奶来自这里’。”Glanbia Ingredients商务总监Nick Whelan回忆道。

中国乳制品企业去年达成了多笔投资欧洲工厂的协议，包括合生元(1112.HK)与丹麦阿拉食品(Arla Foods)联手以及圣元乳业(SYUT.O)与法国Sodiaal合作。

这些中资企业在中国为其奶粉做广告时会强调进口奶源，展示绿色草场和欧洲家庭的照片。这对即将不受产量配额限制的欧盟国家来说是个好消息。

欧盟整体是全球最大乳制品产地，但出口量只占很小的一部分，主要出口至俄罗斯和北非等临近市场，与全球最大的乳制品出口国新西兰相比，在中国的市场份额有限。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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