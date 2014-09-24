恒天然调降牛乳收购价 全年获利受拖累

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透惠灵顿9月24日 - 新西兰乳品出口商恒天然(FSF.NZ)周三下调牛奶收购价至六年低点，受累于全球乳制品价格持续下跌。这对全球最大乳品出口国新西兰的经济及其农户均造成冲击。
一如许多分析师预期，恒天然把支付给农户股东的生乳收购价，从先前预估的6.00新西兰元/每公斤牛乳固型物下调至5.30新西兰元。该预估是2008/09年以来最低。
“这个预估价反映出全球经济环境的前景不确定，并预期地缘政治事件和供需失衡将继续造成乳制品价格波动，”恒天然执行长Officer Theo在声明稿中说。
预估收购价从6.00新西兰元下调，是对今年迄今全球乳制品大跌44%的回应，也意味着7月的支付价较上年同期大幅跌落，当时为8.40新西兰元的记录高位。
农户收入将因而减少54亿新西兰元，对新西兰1,800亿美元的名义GDP造成的影响约有2%。
分析师认为，收购预估价今年还有可能会进一步下调，因为俄罗斯为回应制裁而实施了乳制品进口禁令，由此导致全球供应大增，压垮全球乳价。
恒天然并宣布今年7月为止该公司净利下滑76%至1.79亿新西兰元，息税前常态利润下滑50%至5.03亿新西兰元，符合该公司下修后的预估。
在中国竞争激烈的婴儿配方奶市场，恒天然还在努力争取品牌优势。上月该公司宣布将斥资37亿元收购贝因美20%股权，拟在澳洲组建合资公司。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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