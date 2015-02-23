重发 -《焦点》供应过剩罩顶，全球乳品危机一触即发

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* 较小型的中国企业倒掉牛奶，并出售奶牛

* 俄罗斯食品禁运减少了对欧盟奶酪的需求

* 汇率下跌有助于为部分生产商提供庇护

路透2月23日 - 分析师表示，受到供应过剩以及中国需求降温冲击，全球牛奶价格接近腰斩，疲软的全球乳品市场恐难在短期内回温。

中国是全球增长最快的乳品市场之一，但由于稍早较高的乳品价格削弱了国内需求，使得进口奶粉库存过剩。

“可能还要过六个月，(前景)才会改善，”NZX Agri乳品分析师Susan Kilsby指出，欧盟、美国和中国春季时的牛奶产量应该会出现季节性增长。

“我认为(产量增幅)不会太大，因为价格如此之低，没有什么扩产诱因，但...可以肯定的是，供应量足以使价格保持在低位，至少在年中以前都是如此。”

中国也对现代化乳牛场进行了大量投资，同时由于牛奶加工企业需求放缓，小规模的乳牛场则在倾倒牛奶且出售奶牛。

“我们预计直到(2015年)下半年中国才会大规模返回全球市场，”荷兰合作银行分析师Sandy Chen称。

“一些大型企业曾暗示，他们今年完全不会进入国际市场。他们的大型供应商，即大型乳牛场仍在增产，...所以他们将继续从国内寻找奶源。”

牛奶价格大跌正值欧盟一些乳牛场计划在4月取消牛奶配额前扩大生产。

俄罗斯采取的食品禁运行动亦切断欧盟乳酪的最大出口，加剧了欧盟牛奶价格从2013年底触及纪录高位以来的跌势。欧盟2013年对俄罗斯乳酪出口额接近10亿欧元。

“在乳酪出口方面，我们非常依赖俄罗斯，现在市场的动荡与俄罗斯也有很大关系，但你还是要分辨微小趋势与长期大趋势，”法国咨询机构Agritel国际主管Pierre Begoc称。

"北欧地区提高产能的潜力为全球最高，“他补充称，指出新西兰提高产量的能力较低。

**汇率贬值提供保护**

分析师表示，美国等以内需为主的生产国，一开始某种程度上不受国际价格下跌的影响，但如今开始感受到冲击了。

Kilsby表示，“全球推低牛奶价格的市场力量，几乎世界各地的奶农皆难以幸免，而在六个月前还只有新西兰的农户受到影响。”

美国Dairy and Food Market Analyst的Jerry Dryer表示，美国价格较之前的纪录水准大幅下滑，但买家如今开始补充库存了。

他表示，这给美国现货市场价格带来一些支撑，尽管出口面临挑战。

他称，“近来美国的价格比新西兰略高，这使得出口有点困难。”

澳洲和欧盟的生产商则因当地货币贬值而得到一些保护。澳洲为全球第四大乳制品出口国。

澳洲最大乳品生产商Murray Goulburn主管Garry Helou表示，“尽管全球乳品价格下跌50%，但我们卖给消费者的价格只减少了12%。”

他补充称，内需强劲让加工商得减产奶粉，转为生产奶酪。

乳品价格在过去12个月急剧震荡，已导致一些人呼吁扩大发展期货市场来帮助农户因应市场震荡。

纽约-泛欧交易所集团(Euronext) 上个月表示，将在3月底前推出调整过的乳制品期货和期权合约。

英国政府也正支持乳制品期货的可行性研究。(完)