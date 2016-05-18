全球乳价在周三拍卖中上涨 因标售数量下滑

路透惠灵顿5月18日 - 周三发布的全球乳品价格上涨初步印证，全球乳品价格或已见底，但价格即使反弹可能也是缓步渐进的，不太可能立即缓解奶农对农场交货价格下降的怨气。

全球乳品贸易(Global Dairy Trade,GDT)平台上每两周举行一次的拍卖表明，乳价已经上涨2.6%，平均售价达到每吨2,283美元，但拍卖数量偏低。GDT指数在前次拍卖中曾下降1.4%。

由于全球供应加大，自2014年初以来乳价暴跌近60%，令新西兰和澳洲奶农深受打击。

估计有85%的新西兰奶农目前的经营状况是入不敷出，而澳洲奶农则发出强烈抗议，因新西兰乳品合作企业恒天然(Fonterra) (FCG.NZ)以及澳洲最大乳品加工企业迈高(Murray Goulburn)的上市子公司在过去几周将农场交货价格下调多达15%。

分析师指出此番乳价上涨，主要因拍卖数量下降12.1%至18,113吨。(完)