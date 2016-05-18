全球乳价在周三拍卖中上涨 因标售数量下滑

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透惠灵顿5月18日 - 周三发布的全球乳品价格上涨初步印证，全球乳品价格或已见底，但价格即使反弹可能也是缓步渐进的，不太可能立即缓解奶农对农场交货价格下降的怨气。
全球乳品贸易(Global Dairy Trade,GDT)平台上每两周举行一次的拍卖表明，乳价已经上涨2.6%，平均售价达到每吨2,283美元，但拍卖数量偏低。GDT指数在前次拍卖中曾下降1.4%。
由于全球供应加大，自2014年初以来乳价暴跌近60%，令新西兰和澳洲奶农深受打击。
估计有85%的新西兰奶农目前的经营状况是入不敷出，而澳洲奶农则发出强烈抗议，因新西兰乳品合作企业恒天然(Fonterra) (FCG.NZ)以及澳洲最大乳品加工企业迈高(Murray Goulburn)的上市子公司在过去几周将农场交货价格下调多达15%。
分析师指出此番乳价上涨，主要因拍卖数量下降12.1%至18,113吨。(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
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