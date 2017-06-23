大和证券集团选择法兰克福作为在英退欧后的欧盟立足点

路透法兰克福6月22日 - 日本第二大经纪公司大和证券集团(8601.T)周四称，将在法兰克福设立一家附属公司。大和证券由此成为公开选定德国作为英国退欧后在欧盟立足点的首批银行之一。

目前还有其他几家银行也准备采取相同做法。这表明尽管还不确定英国退欧谈判最终将达成什么样的协议，但多家金融集团已在推进部分业务迁移的计划。

这些举措势必会进一步增强法兰克福的影响力。虽然该城市规模较小，形象也较枯燥，但由于它是欧洲最大经济体德国的金融中心，而且也是欧洲央行总部所在地，因而受到青睐。

一位消息人士说，日本最大的经纪公司野村也已选定法兰克福作为英国退欧后其在的欧盟总部。

熟悉讨论情况的另两位消息人士说，其他还有几家银行料将采取类似做法。(完)