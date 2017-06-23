大和证券集团选择法兰克福作为在英退欧后的欧盟立足点

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透法兰克福6月22日 - 日本第二大经纪公司大和证券集团(8601.T)周四称，将在法兰克福设立一家附属公司。大和证券由此成为公开选定德国作为英国退欧后在欧盟立足点的首批银行之一。
目前还有其他几家银行也准备采取相同做法。这表明尽管还不确定英国退欧谈判最终将达成什么样的协议，但多家金融集团已在推进部分业务迁移的计划。
这些举措势必会进一步增强法兰克福的影响力。虽然该城市规模较小，形象也较枯燥，但由于它是欧洲最大经济体德国的金融中心，而且也是欧洲央行总部所在地，因而受到青睐。
一位消息人士说，日本最大的经纪公司野村也已选定法兰克福作为英国退欧后其在的欧盟总部。
熟悉讨论情况的另两位消息人士说，其他还有几家银行料将采取类似做法。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。