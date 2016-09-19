众安为大疆农用无人机提供保险计划 未来将拓展日韩市场

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月19日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险与全球最大的无人机生产商大疆创新宣布，双方达成合作，众安保险将为大疆农业无人机率先提供一揽子保险保障服务；同时，众安保险还将以信用保证保险作为增信方式，为农用无人机用户提供分期购机创新金融服务。
公司周一新闻稿称，未来伴随大疆农业植保机在日本、韩国等国外市场的发售，众安保险针对农业无人机的一站式保障和金融服务方案，也将随之进入国际市场。
双方推出的保险保障服务中，用户可享受不限次数的意外维修服务，如因操作失误、信号干扰、返航撞机、意外事故、跌落等导致飞行器损坏，均可享受最高达4万元人民币的机损赔偿。另外，该服务计划开创性地推出了“备用机快速替换服务”，以免耽误农时。
此次，众安以履约保证险作为增信方式，由电商平台--农分期进行线下操作，针对购买大疆无人植保机的农户和农机操作员提供分期购机创新金融服务。农户和植保队只需要向当地的无人机经销商提出分期申请，通过审核后即可获得最高15万元额度的分期额度。
众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。