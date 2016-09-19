众安为大疆农用无人机提供保险计划 未来将拓展日韩市场

路透上海9月19日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险与全球最大的无人机生产商大疆创新宣布，双方达成合作，众安保险将为大疆农业无人机率先提供一揽子保险保障服务；同时，众安保险还将以信用保证保险作为增信方式，为农用无人机用户提供分期购机创新金融服务。

公司周一新闻稿称，未来伴随大疆农业植保机在日本、韩国等国外市场的发售，众安保险针对农业无人机的一站式保障和金融服务方案，也将随之进入国际市场。

双方推出的保险保障服务中，用户可享受不限次数的意外维修服务，如因操作失误、信号干扰、返航撞机、意外事故、跌落等导致飞行器损坏，均可享受最高达4万元人民币的机损赔偿。另外，该服务计划开创性地推出了“备用机快速替换服务”，以免耽误农时。

此次，众安以履约保证险作为增信方式，由电商平台--农分期进行线下操作，针对购买大疆无人植保机的农户和农机操作员提供分期购机创新金融服务。农户和植保队只需要向当地的无人机经销商提出分期申请，通过审核后即可获得最高15万元额度的分期额度。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。（完）