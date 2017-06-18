大康农业再度进军巴西市场 拟收购农产品贸易商Belagricola

路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司(002505.SZ)周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。

公告显示，大康农业控股股东鹏欣集团的境外主体全资子公司DKBA将首先以认购新发行的股份和受让现有股东股份的方式获得Belagricola公司53.99%的股份，并通过认购新发行的股份的方式获得LandCo公司49.00%的股份，及LandCo发行的1,000份具有利润分配权的可转换债券。此次交易的总对价为不超过2.53亿美元同等价值的雷亚尔。

而大康农业的全资子公司大康卢森堡则将支付1,000雷亚尔等值欧元现金作为对价，受让DKBA公司100%股权，从而间接控股Belagricola公司。

Belagricola主要从事大豆、玉米和小麦采购销售、农业生产资料经销业务，报告期内农产品贸易量均超200万吨。LandCo公司是由境外交易对方新设立的，用于承接从Belagricola剥离的相关物业的公司。

大康农业表示，在未来两年内将对Belagricola进行投后整合，与Fiagril合作成立平台，进行农资的集中采购和粮食的销售。两家公司的农产品贸易业务预计在未来2-3年内能够合并达到1,000万吨以上，占巴西4%-5%的市场份额；合并可产生每年约15亿雷亚尔的农资销售额，占巴西化肥、种子和农药市场的2%到3%。

大康农业并称，交易完成后上市公司将在巴西大豆主产区打造完整的贸易平台，绕过南美大豆贸易垄断，有利于提高与国际大粮商的议价能力，增强大豆来源的稳定性和贸易的主动权。数据显示，2016年度国内大豆消费总计为10,200万吨，进口依存度接近89%。

2016年大康农业以2亿美元价格收购巴西农业公司Fiagril的57.57%股权，这是有史以来中国企业投资巴西农业的最大一笔交易。Fiagril公司为巴西最大的大豆、玉米贸易平台和农业生产资料经销商平台之一。

大康农业自3月13日起停牌至今，暂不复牌，停牌前收报3.50元/股。（完）

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