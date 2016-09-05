大康农业拟联合海通证券发起10亿美元中巴农业发展基金

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月5日 - 中国湖南大康国际农业食品股份有限公司(002505.SZ)周日晚公告称，公司拟联合海通证券(600837.SS)(6837.HK)共同发起中巴农业发展投资基金，规模为10亿美元或等值人民币。
公告称，大康农业向该基金投入的资金不超过基金总规模的两成。基金主要从事收购巴西农业公司以及投资相关仓储物流及配套、农产品的深加工、农业金融服务等领域。
大康农业6月以2亿美元价格收购巴西农业公司Fiagril的57.57%股权，这是有史以来中国企业投资巴西农业的最大一笔交易。Fiagril公司为巴西最大的大豆、玉米贸易平台和农业生产资料经销商平台之一。
大康农业因拟披露重大事项，公司股票上周五临时停牌，上周四收报3.58元。公司股票将于周一复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。