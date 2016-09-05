大康农业拟联合海通证券发起10亿美元中巴农业发展基金

路透上海9月5日 - 中国湖南大康国际农业食品股份有限公司(002505.SZ)周日晚公告称，公司拟联合海通证券(600837.SS)(6837.HK)共同发起中巴农业发展投资基金，规模为10亿美元或等值人民币。

公告称，大康农业向该基金投入的资金不超过基金总规模的两成。基金主要从事收购巴西农业公司以及投资相关仓储物流及配套、农产品的深加工、农业金融服务等领域。

大康农业6月以2亿美元价格收购巴西农业公司Fiagril的57.57%股权，这是有史以来中国企业投资巴西农业的最大一笔交易。Fiagril公司为巴西最大的大豆、玉米贸易平台和农业生产资料经销商平台之一。

大康农业因拟披露重大事项，公司股票上周五临时停牌，上周四收报3.58元。公司股票将于周一复牌。（完）