达拉斯联储总裁柯普朗称人民币汇率将因中国经济成长放缓而下跌

美国当选总统特朗普在竞选期间曾承诺，他会将中国列入汇率操纵国，因中国人为压低人民币汇率。

柯普朗在达拉斯联邦储备银行的原油会议上还表示，美国经济到达了美联储在适当时间加息的“时点”。市场广泛预计，美联储将在12月13-14日下次政策会议上加息。(完)