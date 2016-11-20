达拉斯联储总裁柯普朗称人民币汇率将因中国经济成长放缓而下跌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透休士顿11月18日 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五重申，他认为中国经济成长将可能放慢，预期会导致人民币汇率未来出现一波颓势。
美国当选总统特朗普在竞选期间曾承诺，他会将中国列入汇率操纵国，因中国人为压低人民币汇率。
柯普朗在达拉斯联邦储备银行的原油会议上还表示，美国经济到达了美联储在适当时间加息的“时点”。市场广泛预计，美联储将在12月13-14日下次政策会议上加息。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。