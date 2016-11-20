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国际财经 | 2016年 11月 20日 星期日 11:03 BJT

达拉斯联储总裁柯普朗称人民币汇率将因中国经济成长放缓而下跌

路透休士顿11月18日 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五重申，他认为中国经济成长将可能放慢，预期会导致人民币汇率未来出现一波颓势。

美国当选总统特朗普在竞选期间曾承诺，他会将中国列入汇率操纵国，因中国人为压低人民币汇率。

柯普朗在达拉斯联邦储备银行的原油会议上还表示，美国经济到达了美联储在适当时间加息的“时点”。市场广泛预计，美联储将在12月13-14日下次政策会议上加息。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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