达利食品火速回应沽空机构指控 早盘初段股价由跌转升

路透香港6月8日 - 中国休闲食品企业--达利食品(3799.HK)火速回应沽空机构对其指控后，周四早盘初段股价随即由跌转升。

沽空机构周三对FG Alpha Management在Twitter对达利食品作出多项指控，包括质疑达利食品的广告开支和资本开支均与呈报数字不符，消息导致达利于周三尾盘股价急跌，收跌近7%至四个月收市低位。

达利食品于周四开市前刊发公告对指控逐一反驳，并表示该等指控未充分考虑有关事实，而是基于有选择性的偏见信息，实属不当并引发误导。董事会又确认，其并不知悉任何必须公布以避免证券出现虚假市场的资料，或须根据证券及期货条例第XIVA部予以披露的任何内幕消息。

该公司并称，“本公司将考虑及采纳所有合理措施维护股东利益，包括但不限于对FG Alpha发出该等指控而采取必要法律行动。”

达利食品今早盘初股价受压，但在开市后10分钟转升，一度升逾5%。香港时间10:42，升幅收窄至1.63%，报4.37港元。

针对FG Alpha指达利食品的广告开支高于同业旺旺(0151.HK)但在央视市场研究（CTR）排名却下降，达利食品称，CTR报告引用各媒体刊例价格，惟国内绝大多数电视台刊例价格与实际执行价格的折扣率大于20-50%的水平，不但无法推算企业实际广告费用，亦与达利的财务数据不具备很强的关联性。

至于FG Alpha质疑达利食品于2013-14年的资本开支低于呈报的金额，达利食品表示，FG Alpha声称引用了所谓专家的估计认为公司相应的资本开支金额高于实际需要，但并未给出专家的估算方法以及依据，因此公司也无从更针对性的具体说明。

就FG Alpha指达利食品在首次公开发售前数年从控股股东接受可疑现金垫款，达利食品指出，有关款项在招股书内已作披露，主要用于购建厂房，且于上市前全部偿还，至今并未再次发生此类借款。

FG Alpha指根据其调查显示达利食品的经营开支及薪资远低于上市同行，达利食品指出，公司的总部位于县级城市福建惠安故管理人员工资以及办公室开支较低，但调整销售模式使促销费用及人员费用增加，以2016年营业利润率约20%作比较以及人均每月薪酬约4,200元人民币计，均属行业正常水平。

最后就FG Alpha指在国家税务总局与国家工商总局备案信息中“达利（中国）”与“福建达利”不符，达利食品则表示，2015年Dali PRC（达利食品集团有限公司）的母公司口径纳税额为3.45亿元（非合并报表口径），与工商总局系统里的纳税总额一致，并无差异。（完）

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