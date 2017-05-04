东北特钢破产重整有序推进 银行授信敞口约440亿--大连银监局

路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。

张兆君是在银监会新闻发布会上作出上述表示的。他并指出，大连辖区内除个别银行外，多数已将对东北特钢的授信纳入到不良贷款进行管理。

今年4月中旬，东北特钢在上海清算所发布延期提交重整计划草案的公告称，因意向重整投资人属于大型国有企业，决策严谨、程序规范，重整投资方案的最终完成和提交尚需时间；经法院裁定准许延期至5月10日。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢(600399.SS)。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。

此前，15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001、15东特钢PPN002、13东特钢PPN002和15东特钢CP003均已到期并实质违约；13东特钢MTN2和13东特钢MTN1先后出现付息违约。(完)