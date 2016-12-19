大商所将尽早推出铁矿石等期权产品 试点直接引入境外投资者--理事长

路透北京12月18日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周日称，未来大商所将在确保豆粕期权平稳上市基础上，尽早推出玉米、棕榈油、铁矿石等其他期权产品；以铁矿石期货为试点、直接引入境外投资者参与交易，并陆续推进进口大豆、豆粕、棕榈油等品种对外开放。

大商所网站刊登他在大商所第六次会员大会讲话称，大商所将以仓单串换、互换、现货价格采集和清算服务等四项业务为核心，稳步推进场外市场建设。目前，豆粕期权上市的发令枪已经打响，铁矿石期货国际化试点方案已基本成熟，场外市场的基础技术平台也已基本搭建完毕。

大商所总经理王凤海提出，下一步大商所将提升一线监管能力，确保豆粕期权平稳开局，积极推进生猪、尿素、航运、全脂乳粉等期货品种立项，实施仓单服务商制度和期货做市商制度，优化临近交割月的风控制度，降低交割成本，探索解决近月合约不活跃、主力合约不连续等困扰期货市场多年的问题。

王凤海并称，防范风险、安全稳定运行是期货市场持续发展的前提和基础，只有守住不发生区域性、系统性风险的底线，保持市场安全平稳运行，才有机会谈发展、谈未来；服务实体经济是期货市场持续发展的根本宗旨，期货市场决不能“脱实向虚”，要立足于服务实体经济，满足现货产业的实际需求。

大商所同日修订了交易规则。在期权方面，明确了期货交易包括期货合约和期权合约的交易；在国际化业务方面，明确了理事会决定直接入场交易的境外交易者和境外经纪机构的接纳和退出；增加交易所根据章程和业务规则对境外经纪机构、境外交易者等境外市场参与者进行监督管理等内容。(完)

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