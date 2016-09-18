大商所增设黑龙江、吉林和内蒙古为玉米期货交割区域

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月18日 - 中国大连商品交易所近日发布通知称，增设黑龙江、吉林和内蒙古为玉米期货交割区域，首批将于黑龙江绥化，吉林长春（榆树市）、松原，内蒙古通辽设立玉米期货交割仓库，交割库将于C1709合约启用。
此次玉米增加交割区域后，将在不影响已有的辽宁港口库区主交割地地位的基础上，将玉米交割区域覆盖到东北四省玉米产区，便利了更多玉米市场主体参与。
“目前东北地区有大量设施较好的仓库，且近年东北的铁路外运、汽运能力大幅提高。由于四省玉米价格联动性较高，通过升贴水的设置，可以在不改变主交割地地位的情况下纳入更多区域，”大商所网站周日刊登新闻稿援引相关负责人称。
新闻稿称，绥化市所设交割库与玉米基准交割库贴水为195元人民币/吨；长春市（榆树市）所设交割库与玉米基准交割库贴水为130元/吨；松原市所设交割库与玉米基准交割库贴水为135元/吨；通辽市所设交割库与玉米基准交割库贴水为100元/吨。
上述负责人表示，此次升贴水的设计经过了多次论证，反映了各地与大连的现货价差和运输成本等，并兼顾了运费上涨因素；考虑到临储政策取消后现货市场会发生较大变化，明年会根据实际情况再行调整。
“选择在C1709合约挂牌前公布新增的交割区域及升贴水，主要是为了避免对盘面价格造成影响...确保品种稳健运行，”该负责人称。
吉林、内蒙古、黑龙江和辽宁是中国玉米的主要产地，自2010年以来上述地区玉米产量从6,945万吨提高到2015年的9,434万吨，占全国玉米产量的44%。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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