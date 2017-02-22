大商所理事长称今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者

路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。

大连商品交易所网站援引他在中国铁矿石会议上的讲话称，铁矿石期货仍然存在近月合约不活跃、主力合约不连续等问题，境外市场参与者还无法直接参与中国的铁矿石期货交易，期货价格的国际代表性、国际影响力还有待进一步提升。

“希望广大海外市场的投资者积极参与到期货市场中来，让期货价格更加公开、透明，更具代表性，构建完整的铁矿石期现货价格体系，完善铁矿石国际贸易价格形成机制。”他说。

他并指出，积极引进境外市场投资者，引进境外市场投资者参与大商所铁矿石期货交易，与期权上市、场外市场建设共同成为大商所2017年三大重点工作，目前各项工作正在稳步推进。

李正强同时称，要紧紧围绕服务实体经济需要，致力于不断改进和完善铁矿石合约设计、制度安排，深入开展保税交割业务，进一步降低市场运行成本、提高市场运行效率，努力解决合约连续性、交割顺畅性、市场参与便利性等方面的问题。

作为全球唯一一个实物交割的铁矿石期货品种，越来越多的实体企业利用期货市场进行风险管理，上市以来参与大商所铁矿石期货交易的法人客户数达1.2万户，包括88家钢铁企业、717家贸易商和10家境内矿山企业已经参与铁矿石期货交易，上市以来共实现铁矿石实物交割321万吨。

中国2016年铁矿石进口量达10.24亿吨，消费量11.56亿吨，是全球铁矿石进口和消费第一大国。（完）