大商所下调铁矿石、焦炭、焦煤非日内交易手续费 周五夜盘实施

路透北京4月12日 - 大连商品交易所周三宣布，经研究决定，自周五晚夜盘交易小节时起，调整铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.2调整为成交金额的万分之0.6。

大商所新闻稿称，调整铁矿石1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之3调整为成交金额的万分之2.4，非1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之3调整为成交金额的万分之0.6。

新闻稿并称，焦炭、焦煤的1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之7.2调整为成交金额的万分之3.6，非1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之7.2调整为成交金额的万分之0.6。

大商所同时将聚丙烯1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之2.4调整为成交金额的万分之1.2，非1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之2.4调整为成交金额的万分之0.6。

针对中国大宗商品期货市场过热，大商所此前多次上调焦炭、焦煤等品种交易保证金和手续费，并对价格上涨过快的焦炭、焦煤品种上执行交易限额制度，以助市场降温，回归理性，防范市场风险，给投资者以冷静的时间和空间。（完）

参看详情，请点选大商所网站 here