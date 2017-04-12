大商所下调铁矿石、焦炭、焦煤非日内交易手续费 周五夜盘实施

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京4月12日 - 大连商品交易所周三宣布，经研究决定，自周五晚夜盘交易小节时起，调整铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.2调整为成交金额的万分之0.6。
大商所新闻稿称，调整铁矿石1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之3调整为成交金额的万分之2.4，非1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之3调整为成交金额的万分之0.6。
新闻稿并称，焦炭、焦煤的1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之7.2调整为成交金额的万分之3.6，非1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之7.2调整为成交金额的万分之0.6。
大商所同时将聚丙烯1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之2.4调整为成交金额的万分之1.2，非1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之2.4调整为成交金额的万分之0.6。
针对中国大宗商品期货市场过热，大商所此前多次上调焦炭、焦煤等品种交易保证金和手续费，并对价格上涨过快的焦炭、焦煤品种上执行交易限额制度，以助市场降温，回归理性，防范市场风险，给投资者以冷静的时间和空间。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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