大连玉米期货淡定收平 转基因进口被拒事件影响有限

路透上海12月4日 -大连玉米期货周三以平盘报收，尽管中国国家质检总局宣布退运12万吨进口美国转基因玉米，但大连和芝加哥期货交易所(CBOT)市场均对此反应平淡。业内人士指出，相对于转基因问题，国内玉米收储和购销表现对价格的影响更大。

大连玉米期货主力1405合约收报每吨2,366元，过去两周陷于10元左右的狭窄区间震荡，对11月初的一波涨势进行整固。

国家质检总局网站援引相关负责人表示，下属的福建、深圳和山东出入境检验检疫局相继从五批进口美国玉米中检出MIR162转基因成分，上述口岸依法对五批共计120,642.7吨进口美国玉米作出了退运处理。

北京中期期货研究院分析师王玉红表示，由于目前中国的玉米进口绝对规模有限，转基因导致的退运不会对国内价格造成大的影响。

“目前国储部门手里的玉米充裕，而需求不太乐观，下游消费缺乏新的增长点，至于后期价格走势还要看收储的力度，短期料延续小幅盘整的格局。”她表示。

国家粮油信息中心10月末的预计显示，2013年中国玉米进口量将达到500万吨。该预测值接近中国去年520.74万吨的实际进口量。

多年来，中国对玉米等农产品一直采用收储制度。国家发改委上月宣布，2013年东北地区将继续实行玉米、大豆临时收储政策。玉米（国标三等）临时收储价格为内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤。

部分业内人士担心，鉴于目前国储手里的玉米已达到4,000-5,000万吨的高位，今年收储的力度能否达到市场预期尚存变数。

此外，今年以来国外玉米价格大幅下跌，亦令国内玉米的价格承压。CBOT-12月玉米期货周二收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.22美元，但今年以来仍累计下跌近30%。

“美国玉米价格上不来的话，国内市场后期将面临压力，尤其是在收储结束后。”王玉红表示。

国际谷物理事会(IGC)最新报告显示，2013/14年度(10月到次年9月)中国玉米产量预计为2.1亿吨，高于上年的产量2.056亿吨。该年度中国玉米进口量料为700万吨。（完）

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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