大商所下调焦炭、焦煤、铁矿石等手续费标准至万分之0.6

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月6日 - 在连续多次上调交易手续费标准抑制商品投机后，大连商品交易所周五通知，下调焦炭、焦煤、铁矿石等手续费标准至万分之0.6。
大商所刊登通知称，自2016年5月10日起，焦炭、焦煤、铁矿石和聚丙烯品种非日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之0.6，同一合约当日先开仓后平仓交易手续费标准维持不变。
此前大商所曾将焦炭和焦煤品种手续费标准上调至成交金额的万分之7.2。焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。
铁矿石品种手续费标准此前上调至成交金额的万分之3；聚丙烯品种手续费标准则为成交金额的万分之2.4。
焦炭主力合约周五收跌6.6%，焦煤主力合约收跌4.14%。大商所铁矿石期货主力连续合约下降1.3%，聚丙烯期货主力合约收跌1.07%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)