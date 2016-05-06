大商所下调焦炭、焦煤、铁矿石等手续费标准至万分之0.6

路透北京5月6日 - 在连续多次上调交易手续费标准抑制商品投机后，大连商品交易所周五通知，下调焦炭、焦煤、铁矿石等手续费标准至万分之0.6。

大商所刊登通知称，自2016年5月10日起，焦炭、焦煤、铁矿石和聚丙烯品种非日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之0.6，同一合约当日先开仓后平仓交易手续费标准维持不变。

此前大商所曾将焦炭和焦煤品种手续费标准上调至成交金额的万分之7.2。焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。

铁矿石品种手续费标准此前上调至成交金额的万分之3；聚丙烯品种手续费标准则为成交金额的万分之2.4。

焦炭主力合约周五收跌6.6%，焦煤主力合约收跌4.14%。大商所铁矿石期货主力连续合约下降1.3%，聚丙烯期货主力合约收跌1.07%。（完）