大商所称差异化手续费收取是阶段性的 意在抑制过度投机

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月28日 - 中国大连商品交易所周三晚发布新闻稿称，对煤焦品种继续加收手续费、同时维持对套保交易2015年底手续费标准，此举意在以差异化手续费收费方式严控焦煤、焦炭期货当前过度投机趋势，同时确保套保客户交易成本不增加。
大商所发言人表示，近期大商所采取了系列的市场化监管举措，目的是压缩过于频繁的短线投机交易获利空间，降低相关品种过高的交易持仓比水平，严控部分品种过度投机趋势，促进市场功能发挥，进而维护市场稳定发展大局。
“当前为抑制部分品种过度投机趋势而采取的上调部分品种手续费举措是阶段性的，目前交易所正在拟定统一的品种手续费差异化收取办法。”该发言人称。
他并表示，未来将以长效机制的建立，进一步降低套保交易成本、同时合理引导短线交易，以更好地服务实体企业、并防范因过于频繁的短线交易带来的过度投机风险。
此前大商所网站刊登通知称，自周四(28日)起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。调整后的水平已经是上周手续费水平的9倍。
随后其网站再刊登通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。