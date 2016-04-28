大商所称差异化手续费收取是阶段性的 意在抑制过度投机

路透北京4月28日 - 中国大连商品交易所周三晚发布新闻稿称，对煤焦品种继续加收手续费、同时维持对套保交易2015年底手续费标准，此举意在以差异化手续费收费方式严控焦煤、焦炭期货当前过度投机趋势，同时确保套保客户交易成本不增加。

大商所发言人表示，近期大商所采取了系列的市场化监管举措，目的是压缩过于频繁的短线投机交易获利空间，降低相关品种过高的交易持仓比水平，严控部分品种过度投机趋势，促进市场功能发挥，进而维护市场稳定发展大局。

“当前为抑制部分品种过度投机趋势而采取的上调部分品种手续费举措是阶段性的，目前交易所正在拟定统一的品种手续费差异化收取办法。”该发言人称。

他并表示，未来将以长效机制的建立，进一步降低套保交易成本、同时合理引导短线交易，以更好地服务实体企业、并防范因过于频繁的短线交易带来的过度投机风险。

此前大商所网站刊登通知称，自周四(28日)起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。调整后的水平已经是上周手续费水平的9倍。

随后其网站再刊登通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。（完）