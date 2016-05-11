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中国财经 | 2016年 5月 11日 星期三 18:58 BJT

大商所称修改完善风险管理办法 增加交易限额制度

路透北京5月11日 - 中国大连商品交易所周三通知称，发布新修订的《大连商品交易所风险管理办法》，增加了交易限额制度。

据通知，交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标准由交易所另行公布，套期保值交易的开仓数量不受限制。

对超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

大商所新闻稿援引市场独立分析人士时岩表示，在风控制度中增加交易限额制度，明确会员或者客户在某一合约某一期限内开仓的最大数量，有利于进一步丰富和完善风控措施，增强抑制市场过度投机、防范市场操纵风险的针对性，通过制度的建立进一步强化监管、完善市场风险防控的长效机制。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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