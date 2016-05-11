大商所称修改完善风险管理办法 增加交易限额制度

据通知，交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标准由交易所另行公布，套期保值交易的开仓数量不受限制。