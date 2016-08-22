大商所修改连续停板下交易保证金标准和涨跌停板幅度 周三起实施

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京8月22日 - 中国大连商品交易所周一发布通知，对连续停板下交易保证金标准和涨跌停板幅度规则进行了修改。修改后的规则2016年8月24日（周三）结算时起施行。
此次规则修改的内容主要涉及以下两方面。首先，将连续同方向停板下的交易保证金标准和涨跌停板幅度与合约实行的涨跌停板幅度相关联，第二个同方向停板的涨跌停板幅度在第一个停板的涨跌停板幅度的基础上增加3%，交易保证金标准在涨跌停板幅度的基础上增加2%，第三个同方向停板的涨跌停板幅度在第二个同方向停板的涨跌停板幅度的基础上增加2%，交易保证金标准在涨跌停板幅度的基础上增加2%。
另外，出现连续三个同方向涨跌停板情形时，第四个交易日维持第三板交易时合约交易保证金标准和涨跌停板幅度不变直至合约不再出现同方向停板情况。
大商所监察部有关负责人以铁矿石和豆油两品种为例进行了具体说明。按照修改后的规则，当铁矿石期货交易出现第一个停板、第二个同方向停板、第三个同方向停板、第四个同方向停板时，其涨跌停板幅度分别为6%、9%、11%和11%，交易保证金标准分别为8%、11%、13%、13%；当豆油期货交易出现第一个停板、第二个同方向停板、第三个同方向停板、第四个同方向停板时，其涨跌停板幅度分别为4%、7%、9%和9%，其交易保证金标准分别为5%、9%、11%和11%。
“此次规则修改，通过调整连续停板下交易保证金和涨跌停板参数以及各品种合约出现连续三个同方向涨跌停板单边无连续报价后涨跌停板幅度和交易保证金标准，以期为市场价格发现提供空间，为市场风险控制提供手段，降低连续涨停和跌停发生概率，保障市场功能发挥。”该负责人称。
大商所新闻稿称，此次规则调整变“静”为“动”，充分适应了期货市场的发展变化，增加了市场风险释放的广度，同时也保障了市场交易的连贯性，体现了交易所在严控风险的前提下做好市场服务的态度与决心。（完）
欲览修正案全文，请点选大商所网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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