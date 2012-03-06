大连商品交易所正研究鸡蛋期货

路透北京3月6日电---中国大连商品交易所总经理刘兴强周二表示,该交易所正在研究鸡蛋期货,将抓紧制定相关规则积极推进.

他是参加两会间隙接受记者采访时做上述表示的.刘兴强并透露,大商所今年还准备推出焦煤期货.此外,还将加大对农产品期货的研究,预计今年农产品期货推出的步伐比往年更快一些.

中国证监会主席郭树清2月中旬曾表示,目前中国农业食品与资本市场的关联还不够紧密,如何科学组织生产,如何有效销售和流通,如何保证食品的质量稳定和安全等都是建设现代农业体系必须解决的课题,也是国家经济工作中的大事,应主动贴近"三农"需求,开发出更多面向农业和农民的证券期货产品.

此前有媒体报导称,目前四家期货交易所都在积极筹备新品种,除了已被市场熟知的国债、期权、原油、白银、焦煤、玻璃、菜粕、菜籽，甚至还有土豆和鸡蛋.(完)

--发稿 康熙泽; 撰写 曲伟治; 审校 林高丽

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