今年大商所将促鸡蛋期货上市--报载

路透上海5月24日电---据上海证券报周四报导,大连商品交易所总经理刘兴强指出,今年大商所将推动鸡蛋期货上市,并加紧研究畜禽类期货品种.

他并称,目前市场各方都积极建议通过期货工具为生猪养殖者提供价格引导,生猪养殖规模化标准化程度较高,推出相关期货品种的基础较好,目前大商所正对相关问题进行研究,包括对白条猪市场情况进行研究,使各方在相关品种上市问题上能及早取得共识.