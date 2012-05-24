今年大商所将促鸡蛋期货上市--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海5月24日电---据上海证券报周四报导,大连商品交易所总经理刘兴强指出,今年大商所将推动鸡蛋期货上市,并加紧研究畜禽类期货品种.
他并称,目前市场各方都积极建议通过期货工具为生猪养殖者提供价格引导,生猪养殖规模化标准化程度较高,推出相关期货品种的基础较好,目前大商所正对相关问题进行研究,包括对白条猪市场情况进行研究,使各方在相关品种上市问题上能及早取得共识.
大商所目前上市交易的有玉米、大豆、豆粕等共计近10个期货品种,011年该交易所期货成交量和成交额分别达5.78亿手和33.75万亿元.中国证监会今年将推动焦煤,玻璃等大宗商品今年上市交易.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
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