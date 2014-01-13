大连豆粕跌穿3300元关口 禽流感病例增多期价“打冷颤”

路透上海1月13日 -中国部分地区人感染禽流感病例增多，也让期市豆粕等饲料品种打起了冷颤。大连豆粕期货周一收盘跌穿3,300元关口，在国内外供应宽松等利空因素的叠加作用下，短线料进一步走弱。

豆粕主力1405合约收跌0.84%，至每吨3,288元。远月1409合约盘中一度创下3,123元的近两个月新低。

新华社等媒体报道，过去一周浙江等地又新增多例人感染H7N9禽流感病例，这令市场担心，主要用于禽类饲料的豆粕需求，或随养殖户补栏意愿的降低而减少。

“禽流感的影响已开始反映到鸡蛋和禽肉价格上，但对于上游的豆粕需求还有一个逐步传导过程，目前主要还是在心理层面。”粮油饲料网站--天下粮仓首席豆粕分析师李丽凤表示。

受禽流感因素影响，大商所鸡蛋期货过去一个月累计下跌近8%，周一收报3,826元/500千克。

李丽凤指出，供应春节假期市场的畜禽大多已出栏，而针对节后补栏的备货即将展开，如果禽流感疫情进一步扩散，就会对集中备货需求带来较大的冲击。

除禽流感忧虑外，最新的数据证实国内外大豆供应渐趋宽松，也让豆粕和油籽价格承压。

美国农业部(USDA)上周五公布月度供需报告，将美国2013年大豆最终产量预测值上调至32.89亿蒲式耳的历史第三高水平。报告还上调了南美大豆的产量估值，并预计2013/2014年度全球油籽产量达创纪录的5.059亿吨，较上月预测增加360万吨。

上周的海关统计亦显示，中国12月大豆进口740万吨，为月度最高进口量，2013年进口亦达到6,338万吨的纪录水平，较上年增长8.6%。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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