大连焦炭和焦煤期货双双收于涨停

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京8月12日 - 大连焦炭和焦煤期货周一强势上攻，尾盘双双封于涨停，钢材价格的持续反弹，终于传导至煤焦类上游品种。不过分析师指出，在期价连续反弹后，须留意短线回调风险。
大商所焦煤期货主力1401合约收涨3.94%至每吨1,162元的涨停水准，为6月5日以来最高收位。焦炭主力亦涨停，收报每吨1,580元。这两个品种均连续第四日收高。
“焦炭和焦煤的年内底部已经确立，在国家‘稳经济’措施陆续出台，基建需求被看好的背景下，市场对9、10月钢材消费旺季的预期很高，上游焦炭和焦煤短线料呈稳中向上的趋势。”五矿期货分析师李文凯表示。
不过他也指出，目前焦炭和焦煤期货价格的反弹力度已远大于现货，升水偏高，须留意短线回调风险。
在钢材库存压力缓解和对旺季需求的预期推动下，近期钢材价格持续上行，也带动了钢厂上游原料需求增长的预期。而在期货盘面上，焦炭和焦煤无论从反弹时间还是力度上此前都滞后于螺纹钢，因此有市场人士认为，近期的煤焦类的表现也有补涨的意味。
从现货方面看，在煤焦类价格连续多月下挫后，河北和山东的数家大型生产企业在8月初首次上调了出厂价格，其他地区各煤种也出现试探性调价。表明供应端对焦炭和焦煤价格的价格前景转向乐观。
而政府近期在淘汰落后产能和节能减排方面屡屡出台措施，也令市场预期后期煤焦品种的供应端无序扩张的态势将得到扭转。
中国国家发展和改革委员会周五称，中国上半年单位GDP能耗下降3.4%，下一步将加大力度推进节能减排，加强预警调控加快淘汰落后产能。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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