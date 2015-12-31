大商所称铁矿石期货已获准开展保税交割业务

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月31日 - 中国大连商品交易所周三稍晚表示，铁矿石期货保税交割业务日前已获准开展，目前大商所铁矿石期货保税交割相关业务准备工作基本完成，最早有望在I1606合约上开展试点。
新闻稿称，按目前工作进度，大商所技术系统于2016年3月即可具备铁矿石保税交割业务上线条件，待履行完相关必要程序后，即可实质开展铁矿石期货保税交割业务。
据悉，铁矿石是国内首个在海关确定的保税监管场所开展保税交割业务的品种，同时铁矿石也是大商所首个可以实现完整流程的保税交割品种。
大商所并称，目前除保税交割外，铁矿石国际化其他各项工作也在推进中，目前交易所已将铁矿石作为境外交易者和境外经纪机构可从事期货交易的境内特定品种上报。
大商所总经理冯博8月曾表示，今年交易所将铁矿石期货国际化列为三大重点工作之一。在此基础上，还将积极研究开发能源矿产系列新品种，对现有品种规则制度进一步完善，力争在焦煤无仓单交割制度、铁矿石提货单交割制度、引入仓单做市商等方面有所突破。
今年4月，财政部和国家税务总局联合发布通知，同意对大商所会员和客户开展的铁矿石期货保税交割业务暂免征收增值税。这意味着铁矿石期货的保税仓单可实现无障碍流转，客户之间可以用保税仓单进行期转现、再交割、转让等操作，也可进行所外质押、充抵保证金等操作。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。