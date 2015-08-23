大商所称铁矿石期货国际化方案已完成 仍以人民币含税计价

路透上海8月22日 - 继中国上海期货交易所计划年内推出首个国际化品种原油期货后，大连商品交易所铁矿石期货国际化总体方案也已完成，相关规则正深入征求市场意见。这意味着未来境外个人和机构都能通过境内期货公司参与国内铁矿石市场，并推动国际化市场定价机制形成。

上海证券报周六引述大商所副总经理王凤海称，铁矿石期货国际化以“引进来”为主要路径，立足现有平台，依托现有制度，比照原油期货的相关规则，保证对外开放体系的统一性。其仍以人民币含税计价，在完税交割的基础上采取保税交割，交易标的与现有一致为62%粉矿。

报导并称，目前专设大连港的保税仓库为唯一的指定交割仓库，境外个人和法人可通过境内期货公司或者通过境外经纪机构转委托境内期货公司方式参与。

“总结下来，境外投资者就类似于普通客户，没有任何其他的优惠待遇。”大商所工业品事业部高级经理王淑梅指出。未来境外经纪机构或交易者直接接入的交易方式也将逐步推行。

据悉，目前国际化总体方案已初步完成，市场开发也在同步跟进。“我们选了几家特殊境外参与者或产业客户进行意见征求，也和境外银行开展合作，去境外进行了方案介绍和推进意见征询。”王淑梅称，下一步主要工作是市场端和会员端的技术系统准备，所内系统开发已经立项。

与创建独立平台、作为全新品种推出的原油期货不同，铁矿石期货早在2013年上市，近年来发展迅速，已具备了国际化的基础。无论从海外需求还是国内行业发展看，都到了国际化的合适时机。一方面，期货作为一种交易工具存在国际市场需求；另一方面，铁矿石行业仍然过剩，亟待完善市场价格机制，促进行业平稳有序发展。

大商所总经理冯博表示，今年交易所将铁矿石期货国际化列为三大重点工作之一。在此基础上，还将积极研究开发能源矿产系列新品种，对现有品种规则制度进一步完善，力争在焦煤无仓单交割制度、铁矿石提货单交割制度、引入仓单做市商等方面有所突破。（完）

(发稿 张喜良; 审校 林高丽)

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