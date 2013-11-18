大商所：铁矿石期货流动性领跑全球同类衍生品

路透上海11月18日 -“中国版”铁矿石期货在大连商品交易所上市刚满一个月，交投热度便大幅升温。交易所统计显示，大连铁矿石期货目前日均成交量已超过国际上其它铁矿石衍生品的交易水平，成为全球流动性最高的铁矿石衍生品。

大商所数据显示，自上市至11月15日共计21个交易日里，铁矿石期货各月合约累计成交254.9万手（双边），合25,490万吨，总成交金额为2,405.47亿元，日均交易量12.14万手、日均成交金额114.55亿元。

大商所在新闻稿中称，从交易和持仓情况看，铁矿石期货要好于多数近年来上市的大合约品种首月表现，例如交易量达到目前大商所最活跃品种之一的焦炭上市首月的近两倍。

大商所表示，大连铁矿石期货迄今最高日成交量为10月18日的33.87万手，以每手100吨计为3,387万吨。而新加坡交易所铁矿石掉期合约自2009年4月27日推出以来，最高月成交量仅为今年7月份创下的2,331.55万吨。

今年10月18日，全球首个以实物交割的铁矿石期货在大商所顺利上市，标志着中国期市的钢铁产业链全面打通。首日各合约全线收涨，主力合约全日成交30.08万手。

大商所并称，铁矿石期货表现较为突出的一大特点是法人客户参与积极。截至本月15日，近500家法人客户参与了铁矿石期货交易。上市首月法人客户成交量28.85万手、成交额271.75亿元。法人客户成交量和持仓量分别占全部客户的11.32%和30.87%，接近国内期货市场法人客户成交和持仓占比的平均水平。

新闻稿并称，由于国内期货市场尚未向境外投资者开放，目前国际现货企业和投资者不能直接参与国内铁矿石期货市场，市场人士建议加快推动国内期货市场的国际化进程，尽快开放铁矿石等国际化程度较高的品种。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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